Inbreker betrapt 17 mei 2018

Een inbreker sloeg dinsdagnamiddag tussen 15.50 en 16.20 uur toe in een tweede verblijf in het Wilderozenvoetpad in Koksijde. Volgens de politie werd het raam van de voordeur ingeslagen met een bloempot van terracotta. Een voorbijganger zag de inbreker aan het werk en belde de politie. Toen die ter plaatse kwam, was de dief al op de vlucht geslagen. Er werd niets gestolen, maar er is wel enige rommel gemaakt in het huis. (BBO)