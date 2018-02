Inbraak terwijl bewoonster in rusthuis is 28 februari 2018

In de Yvonnelaan heeft een dief ingebroken in een huis. De dief klom via een stoel op een dakterras en forceerde een raam. Het huis werd volledig overhoop gegooid. Over de buit bestaat niet veel duidelijkheid aangezien de eigenares in een rusthuis verblijft en nog moet worden bevraagd door de politie. Het was een kennis die de inbraak vaststelde. (BBO)