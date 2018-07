Inbraak in woning Resedaslaan 05 juli 2018

In de Resedaslaan in Koksijde werd ingebroken in een woning. Dat gebeurde tussen maandag 18 uur en dinsdag 23 uur, toen de bewoners afwezig waren. De inbreker forceerde de verandadeur achteraan de woning en doorzocht het huis volledig. Er werd enkel een laptop gestolen. De politie startte een onderzoek op. (BBO)