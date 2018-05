Inbraak in ondergrondse garages 03 mei 2018

02u53 0

In de Duinparklaan in Oostduinkerke braken dieven dinsdagnacht nacht binnen in twee ondergrondse garageboxen van een appartementsgebouw. De garages werden overhoop gehaald, maar de buit bleek klein. Er werd een lege kluis ontvreemd en ook een zonnebril van Dior. (BBO)