Hulpdiensten rukken uit voor overvolle raft in problemen: "Waren gewoon spel aan het spelen" Bart Boterman

25 april 2018

13u08 0 Koksijde Een alerte burger belde deze voormiddag de hulpdiensten toen hij een raft met een tiental personen aan boord in de problemen zag op zee, voor de kust van Oostduinkerke ter hoogte van Sint-André. Verschillende mensen lagen in het water rond de raft, terwijl anderen hen terug op het bootje probeerden te trekken.

Politie, brandweer, reddingsschepen en de reddingshelikopter rukten meteen uit. Al snel bleek dat er van een noodsituatie geen sprake was. "We waren gewoon een spel aan het spelen", vertelt Danielle Korte, leerkracht van de Visitatieschool in Baasrode bij Dendermonde. "Onze vijfde- en zesdejaars zijn vandaag op zeeklassen in Oostduinkerke, met raften op zee en een duinenspel op het programma. We doen dit al achttien jaar en we hebben nog nooit problemen gekend. De bootjes liggen voor anker, iedereen draagt een reddingsvest en er zijn redders van teambuildingbedrijf Shorebreak en begeleiders van de school aanwezig op de bootjes", aldus Danielle.

De hulpdiensten maakten meteen rechtsomkeert toen de situatie duidelijk werd. "Toch vinden we het goed dat die bezorgde burger de hulpdiensten verwittigde voor de zekerheid. Ons spel zag er misschien uit als een noodsituatie en dan neem je als getuige misschien beter het zekere voor het onzekere", besluit Danielle Korte.