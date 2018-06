Hulpdiensten rukken uit na melding over man die in zee valt vanuit luchtballon 28 juni 2018

Voor de kust van Koksijde ontspon zich dinsdagavond rond 21 uur een erg bizarre reddingsactie. Bij de hulpdiensten kwam een paniekerige melding binnen van een getuige die een man uit een luchtballon zag vallen recht in zee. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten een commandopost op aan het Zouavenplein in Koksijde. Met een zodiac werd de zee opgegaan en ook een reddingsboot en de reddingshelikopter werden opgevorderd. Het ging om een bizarre melding, want toen de hulpdiensten ter plaatse waren, was er geen luchtballon in de buurt te bespeuren. Mogelijk was dat wel het geval toen de melding kwam. Er werd gespeurd op zee, maar nergens werd een drenkeling aangetroffen. Er kwamen ook geen andere noodoproepen binnen, bijvoorbeeld van andere opvarenden van de vermeende luchtballon. Enkel op de plaats die de melder doorgaf, werd een grote groene boei aangetroffen die op de golven dreef. Mogelijks vergiste de melder zich dus. Na drie kwartier werd de reddingsactie dan ook afgeblazen. (JHM)