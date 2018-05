Houten uitkijktoren volgende zomer klaar VANUIT DE TOREN OP DE HOGE BLEKKER TUREN NAAR KUST EN HINTERLAND GUDRUN STEEN

31 mei 2018

02u33 0 Koksijde De houten uitkijktoren op de Hoge Blekker zal tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn. Vanop 21 meter hoogte zal je kunnen genieten van vergezichten. "Een stille beleving in een uitzonderlijk natuurgebied", zo omschrijft Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) het. Ook op andere plaatsen aan de kust verschijnen uitkijktorens.

Uit zeventig ontwerpen koos de jury voor dat van NEXT Architects uit Amsterdam. "Het verwijst naar 'De Blekker' uit 1933. Dat was een restaurant met erboven een belvedère met uitzicht op de duinen", weet burgemeester Marc Vanden Bussche. "De basis van de toren is een rechthoekige gaanderij met daarop een houten constructie van 21 meter met een aparte toegang om ze op te klimmen en af te dalen. Eens boven zal je kunnen kijken naar de zee maar ook richting het Heuvelland. Het vormt een stille beleving in een uitzonderlijk natuurgebied. De uitkijktoren zal op een bestaande betonnen ondergrond staan in de Panoramalaan. Het moet uitgroeien tot een baken voor onze inwoners en toeristen. Parkeren zal je even verderop moeten doen want de rust moet overheersen. Tegen de zomer van volgend jaar moet het klaar zijn." Gedeputeerde Guido Decorte deelde mee dat de provincie 225.000 euro geeft. De gemeente past de andere helft bij.





Horizon 2025

De uitkijktoren past in het project Horizon 2025 van de provincie en Westtoer. In heel West-Vlaanderen zijn er 23 dossiers waarvan 8 aan de kust. In De Panne gaat het over een nieuw te bouwen uitkijkplatform in de Voorduinen bij het natuurreservaat De Westhoek. Het ontwerp moet nog opgemaakt worden. Tegen eind volgend jaar moet het project gerealiseerd zijn. De totale kostprijs is 300.000 euro waarvan de provincie 225.000 euro subsidieert. In Oostende opent het uitkijkpunt op de hoogste bunker op de Halve Maanduin en de nieuwe constructie van 20 meter hoog in het landschapspark Tuinen van Stene midden 2020. Dit najaar is het uitkijken naar de opening van de Warandetoren op de vroegere site van de watertoren in Middelkerke en naar de uitkijktoren op de Zeedijk in Wenduine. In Blankenberge zijn er twee dossiers waarvan de timing nog niet vastligt. Alle projecten krijgen van de provincie een subsidie die varieert van 118.000 tot 225.000 euro. De gemeenten passen de rest bij. De duurste uitkijktoren aan de kust zal in Middelkerke staan. Die kost ruim 650.000 euro. Met Horizon 2025 zorgen de provincie en Westtoer voor een extra beleving langs recreatieve routes. Voor alle West-Vlaamse uitkijkplatformen is een subsidiebudget van ongeveer vijf miljoen euro voorzien.