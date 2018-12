Hoogbejaarde vrouw bestolen BBO

11 december 2018

15u47 0 Koksijde Een hoogbejaarde vrouw is maandagnamiddag bestolen tijdens het boodschappen doen in een warenhuis in de Zeelaan in Koksijde.

Volgens de politie Westkust had ze haar portefeuille op haar rollator gelegd maar ging een dief ermee aan de haal. Eerder die dag werd ook al een portefeuille gestolen uit een handtas van een 30-jarige vrouw. Ook in een supermarkt in de Zeelaan, maar in De Panne. Het is niet zeker of beide diefstallen verband houden met elkaar.