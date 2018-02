Hoe zie jij de toekomst van Oostduinkerke? 09 februari 2018

"We willen het openbaar domein van de Dorpsstraat in Oostduinkerke verruimen en een mooiere verbinding maken met het sportpark en het golfterrein", geeft burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) mee. De Dorpsstraat moet een promenade worden. In de startnota staat dat een nieuw gebouwencomplex mogelijk is met daarin ruimte voor wonen, een buitenschoolse kinderopvang en een sporthotel. Ook zorg- en sociaal wonen moetenen daar kunnen. Het plangebied ligt in de oksel van de Toekomstlaan met de Dorpsstraat. Gisterenavond vond een informatiemoment plaats over hoe Oostduinkerke-Dorp de komende jaren kan evolueren. Het masterplan ligt op tafel, maar iedereen heeft nog inspraak. Tot 8 april kunnen alle geïnteresseerden de plannen inkijken bij de dienst Stedenbouw op de tweede verdieping van het gemeentehuis in de Zeelaan in Koksijde. Ze kunnen daar hun ideeën of bezorgdheden achterlaten. Langs het plangebied staan informatiepanelen zodat je ter plaatse kan zie waar het gemeentebestuur naartoe wil. Info: www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp of stedenbouw@koksijde.be. (GUS)