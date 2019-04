Het mag hipper en creatiever in Koksijds handelscentrum GUS

17 april 2019

10u38 2 Koksijde Oppositieraadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) doet elf voorstellen om de lokale handel uit het slop te halen. Middenstandsschepen Dorine Geersens (LB) belooft een ambitieus beleidsplan.

“Van de 738 winkelpanden in onze gemeente staan er 94 leeg en dat is te veel”, stelt Van Herck. “Het Koksijdse gemeentebestuur mist een creatief, commercieel beleid. In Knokke hebben ze bijvoorbeeld een website met alle leegstaande panden zodat investeerders snel weten wat er op de markt is. In Mechelen zetten ze stadsgebouwen open voor starters, zodat die niet meteen een groot financieel risico moeten nemen. In Oostende gaan ze zelf actief op zoek naar innovatieve ondernemers met een uniek concept. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe het anders kan. Het is jammer dat de elf voorstellen die we doen allemaal zijn weggestemd door de meerderheid. Nochtans zijn ze perfect haalbaar. Ik denk maar aan extra shop&go-plaatsen waar je drie kwartier in plaats van een half uur gratis en zonder parkeerticket mag staan, een betere aanduiding van de ondergrondse parking en de handelskern en extra afvalpunten ook voor hondenpoepzakjes. De gemeente moet de winkelstraten zo weinig mogelijk afsluiten en de winkels moeten maximaal met de auto bereikbaar zijn.” Middenstandsschepen Dorine Geersens vraagt geduld. “We zijn volop bezig met de opmaak van een globaal beleidsplan voor de lokale economie, want jullie lijst is onvolledig. Wij willen ons huiswerk grondig maken.” De meerderheid keurde tijdens de gemeenteraad de elf voorstellen van Koksijde Vooruit af. N-VA stemde voor de elf, alleen onthield het zich bij de stemming over de shop&go-plaatsen omdat dit voorstel niet ver genoeg gaat.