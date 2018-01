Helikopters voeren 104 reddingsoperaties uit in 2017 02u39 0

De helikopters Sea King en NH90-Caiman van het veertigste smaldeel in Koksijde hebben in 2017 samen 104 operaties boven zee uitgevoerd. Dat is een stijging in vergelijking met 2015 (82) en 2016 (95). Die cijfers maakte Defensie gisteren bekend. "Het gaat hoofdzakelijk over redden van drenkelingen uit zee en het transporteren van gewonden naar ziekenhuizen", zegt Sonia Van Loo van Defensie. De Sea King ruimt stilaan plaats voor de NH90 en nam in 2017 nog een derde van de search and rescue-operaties voor zijn rekening. Eind 2018 zou de Sea King volledig verdwijnen ten koste van de nieuwe NH90-helikopters. (BBO)