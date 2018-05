Hardrijder: "Ik was op weg naar de liefde" 11 mei 2018

Een kinesist uit het Waalse Libramont moet een verkeerscursus volgen, nadat hij in augustus vorig jaar in Koksijde 100 kilometer per uur reed waar je maar 70 mag. Damien T. verklaarde dat hij te snel reed, omdat hij 'op weg was naar de liefde'. "Mijn vrouw en drie kinderen waren toen al op vakantie in Koksijde en ik kwam achter", zei hij. "Mijn vrouw wilde dat ik snel bij haar zou zijn en daarom reed ik veel te hard. Om hier aanwezig te kunnen zijn, hebben we opnieuw een weekend aan zee geboekt." De politierechter was mild. "Het is toch schoon hé, de liefde? Maar dat rechtvaardigt het hardrijden niet. Denk aan uw kinderen die papa veilig thuis willen zien komen." (JHM)