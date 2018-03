Handelszaken besmeurd door activisten 13 maart 2018

In de Zeelaan in Koksijde hebben dierenrechtenactivisten zondagnacht de ramen van een vijftal handelszaken besmeurd met gele saus en beplakt met stickers. Het ging telkens om een slagerij of een kledingzaak waar bont wordt verkocht. Op de aangebrachte stickers staat het opschrift 'Against Animal Cruelty'. Verschillende handelaars belden de politie voor de nodige vaststellingen en verwijderden de saus en stickers inmiddels. De politie is een onderzoek gestart naar het vandalisme. (BBO)