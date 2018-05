Handelaars vragen voortaan 10 cent per plastic zak 18 mei 2018

02u41 0

Het initiatief 'mei-plastiekvrij' heeft de handelaars van Sint-Idesbald dichter bij elkaar gebracht. "De handelaarsbond kreeg er nieuw leven door", zegt slager Hendrik Dierendonck. "Een eerste initiatief die we met een vijftiental handelaars nemen, is een sensibiliseringscampagne. Aan de kust vraagt het merendeel van de klanten nog een plastic zakje. Daarom zullen de deelnemende handelaars vanaf juni 10 cent per plastic zak vragen. We hopen dat klanten een herbruikbare tas meebrengen als ze komen shoppen in Sint-Idesbald. Een affichecampagne moet daarbij helpen." (GUS)