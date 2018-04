Handelaars beloven geduldig Nederlands te spreken 21 april 2018

Al 28 handelaars in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zijn kandidaat voor het nieuwe keurmerk 'Elke dag Nederlands'. Ze beloven dat ze anderstaligen met het nodige geduld in het Nederlands zullen bedienen. Het keurmerk is een initiatief van Wintegratie, dat allerlei initiatieven uitwerkt die inburgering bevorderen. "Het is belangrijk dat anderstaligen in het dagelijkse leven zoveel mogelijk de kans krijgen om hun Nederlands te oefenen", zegt coördinator Michèle Baeyaert. "We geven de handelaars tips over hoe ze hun communicatiestijl kunnen aanpassen. Binnenkort krijgen de kandidaten een mystery shopper over de vloer en daarna ontvangen ze het keurmerk." Meer info op www.wintegratie.be. (GUS)