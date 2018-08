Gratis wereldfeest Dunia op strand 01 augustus 2018

02u48 0

Iedereen is zaterdag tussen 11 en 18.30 uur welkom op het strand van Oostduinkerke, ter hoogte van het Astridplein, voor het gratis wereldfeest Dunia. Het programma bestaat onder meer uit muziek en dans, verrassende workshops voor jong en oud, kinderspeelplezier en een wereldmarkt. De Koksijdse percussiegroep Imperior de Percussion trekt Dunia op gang om 11 uur. De muzikanten van Refugees got talent nemen je om 13 uur mee op wereldreis met muziek uit hun thuisland. Overigens brengt, om 15 uur, folkmuziek voor stille genieters en uitbundige dansers. Dunia wordt afgesloten door de populaire Surinaamse groep Young Cosje. Koksijde heeft al tien jaar een samenwerkingsverband met het Surinaamse district Marowijne.





Tussendoor leert Trashbeatz hoe je muziek maakt met afval en kan je genieten van een hapje of drankje en gezellig rondkuieren op de wereldmarkt. Info: 058/51.08.92.