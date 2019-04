Giftige chloorgasdampen uit zwembad Casino Hotel: 5 personen preventief naar ziekenhuis Bart Boterman

12 april 2019

12u14 2 Koksijde In het centrum van Koksijde zijn vrijdagvoormiddag giftige chloorgasdampen ontstaan in het zwembad van het Casino Hotel. De dampen kwamen vrij door het foutief mengen van chloor en zwavel tijdens onderhoudswerken. Vijf personen zijn preventief naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 10.10 uur. De brandweer ging massaal ter plaatse en stelde hoge concentraties van het giftige chloorgas vast. Intussen had de hoteluitbater zijn gasten al gevraagd om naar buiten te gaan. Er werd meteen een perimeter ingesteld door de brandweer.

“De naastgelegen garage en werf werden ontruimd. Onze brandweerlieden gingen met zuurstofmaskers naar binnen en hadden het incident in de kelder vrij snel onder controle. De oorzaak was een foutieve manipulatie tijdens onderhoudswerken aan het zwembad, met een chemische reactie tot gevolg. Er werd lucht in het zwembad geblazen om de giftige chloorgasdampen te verwijderen. Vijf mensen werden ter controle in het ziekenhuis in Veurne opgenomen, maar zijn er niet ernstig aan toe”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder Brandweer Westhoek.

Het gaat om twee arbeiders die het zwembad moesten onderhouden, twee arbeiders van de naastgelegen werd en de hoteluitbater. Drie onder reden zelf naar het ziekenhuis. Rond 12.30 uur was het incident voorbij en werd de perimeter opgeheven. Iedereen kon terug aan de slag. “De brandweerlieden die binnen gingen, werden achteraf nog proper gespoten met water. Het chloorgas blijft namelijk hangen in de kledij, maar spoelt weg met water”, besluit Louagie.

