Gestolen tenten van scouts teruggevonden 07 juli 2018

De scouts van Oostduinkerke hebben hun patrouilletenten terug. Die werden in de nacht van 2 op 3 juli gestolen in de Tulpendreef, uit een aanhangwagen die klaar stond om te vertrekken op kamp. De tenten werden donderdag teruggevonden op de oprit van een woning in de Duinparklaan. Het was de bewoner die ze aantrof en niet wist waar ze vandaan kwamen. Hij verwittigde de politie. De dieven zijn nog steeds onbekend, maar de tenten zijn intussen wel goed en wel terug bij de scouts. (BBO)