Gestolen schilderijen gevonden bij huiszoeking 06 augustus 2018

Bij een huiszoeking in Koksijde heeft de politie vijf gestolen schilderijen ontdekt, afkomstig uit een kerk in het Oost-Vlaamse Sint-Jan-in-Eremo. De kunstwerken werden er een maand geleden ontvreemd. "Ik werd afgelopen week opgebeld door de politie", zegt Jozef Maenhout, voorzitter van de lokale kerkfabriek. "We zijn heel blij dat de schilderijen terug zijn. Dit hadden we niet meer verwacht. We zullen onze collectie gewoon kunnen herstellen." Tijdens de controle van een voertuig ontdekte de politie inbrekersmateriaal, klinkt het bij het parket van Veurne. Dat leidde tot de huiszoeking in Koksijde. Twee verdachten zijn opgepakt. Ze worden gelinkt aan nog een reeks andere inbreken. De schilderijen zullen wel nog niet meteen terugkeren naar Sint-Jan-in-Eremo. "Daarop zullen we nog zeker een maand moeten wachten", zegt Jozef Maenhout.





(OSG)