Geschiedenis in modern jasje DUIK VIRTUEEL IN MIDDELEEUWEN IN TEN DUINEN GUDRUN STEEN

02u34 0 Benny Proot Pieter-Jan Lagey en Lara Pattyn genoten van de Virtual Reality in het abdijmuseum. Koksijde "Geschiedenis is nog nooit zo leuk geweest." Dat is de slotsom die de kindergemeenteraad van Koksijde maakte na het uitproberen van de nieuwe virtual reality-bril in het abdijmuseum Ten Duinen. Het is het eerste museum in onze provincie met zo'n beleving en het noteert zelfs een primeur in de Benelux dankzij de toevoeging van artificiële intelligentie.

Bij het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde kan je de ruïnes ontdekken uit de tijd van de monniken. Wil je echter weten hoe het er in 1490 echt uit zag? Zet dan vanaf nu de virtual reality bril op. Er zijn vijf kiosken beschikbaar. Je neemt plaats op de stoel, zet de bril met koptelefoon op en je duikt in de Middeleeuwen. Als hulpje van een Brugse boekbinder is het de bedoeling dat je een boek ophaalt dat aan herstelling toe is. "Dit is de eerste stap", geeft directeur Dirk Vanclooster mee. "Volgend jaar zal de bezoeker op zijn smartphone een bestand kunnen downloaden waarmee hij door het museum en de site kan wandelen en onderweg ontdekt hoe het er rond 1490 moet uitgezien hebben. We koppelen dat ook aan een 3D-ervaring met een speciale bril. Later willen we mixed reality introduceren waarmee je letterlijk door de geschiedenis wandelt. Nu kan je dat dus al zittend in een ruimte naast het onthaal en ook die ervaring is alvast 'megacool', besluiten de leden van de kindergemeenteraad die de VR-bril als eerste groep mochten testen.





"Het voelde raar in mijn buik toen ik virtueel moest stappen terwijl ik eigenlijk op mijn stoel zat", geniet Celiane Van Acker (11) nog na. "De interactie met de stem van de verteller was bijzonder. 'Niet aankomen', zei hij bijvoorbeeld of 'Waar ben je gebleven?'. Ik zag ook mijn eigen handen in beeld toen ik door een boek mocht bladeren of een koek nemen. Het is een heel plezante manier om geschiedenis te krijgen."





Benny Proot De kruisgewelven in de kerk maken indruk.

Aandacht voor details

Pieter-Jan Lagey (10) kende de ruïnes bij het abdijmuseum wel maar zal ze nu helemaal anders bekijken. "Het was mooi om te zien hoe het er hier vroeger allemaal uitzag. De ontwerpers hebben oog gehad voor de kleinste details. Een minpuntje waren de beelden van de handen die niet helemaal klopten. Als je bijvoorbeeld hout aanraakte dan zoefde je daar als het ware door terwijl dat eigenlijk niet kan tenzij je een geest bent."





Lara Pattyn (12) had niets dan lof. "Ik heb heel goed rondgekeken en stond versteld van het decor. Vooral de hoge kerk met zijn kruisgewelven was fantastisch om te zien. Ik heb veel bijgeleerd over hoe ze vroeger op de knieën en met de hand kuisten en over welke kledij ze droegen. Op school mogen ze zeker ook op zo'n manier geschiedenis geven."





Dirk Vanclooster is fier: "Met ons hele museumteam hebben we hard gewerkt aan het decor. Foto's, plannen en tekeningen hebben ons geholpen in de zoektocht naar hoe het er hier eeuwen terug uitgezien moet hebben. Dit verhaal kunnen we op termijn zeker nog uitbreiden zodat het voor de vaste bezoekers niet verveelt. Het Brugse bedrijf Alfavision ontwikkelde de film en het is de eerste VR-toepassing in de museumwereld met artificiële intelligentie. Als de bezoeker via de bril naar iets kijkt dan krijgt hij daarover informatie." De VR-bril is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Je kan een museumticket met VR-beleving kopen voor tien euro. Het museum is gesloten van 8 tot en met 31 januari.