Gemeenteraadslid Elwin Van Herck trekt Koksijde Vooruit 16 mei 2018

02u28 0

Gemeenteraadslid en ondernemer Elwin Van Herck (40) zal de nieuwe lijst Koksijde Vooruit trekken. Beroepshalve is hij zaakvoerder van het opleidingscentrum Noordzee Drones. Op de tweede plaats staat Suze Bogaerts (53). Samen met haar man Guy Colson heeft ze verschillende dierenartsenpraktijken in de regio en daarnaast runt ze de nieuwe bed and breakfast Summertime. Osteopaat Bart Pieters (44) zal de lijst duwen. De andere leden van het team kan je spotten op www.koksijdevooruit.be. (GUS)