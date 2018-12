Gemeente legt busje in naar … geldautomaat GUS

20 december 2018

14u41 0 Koksijde Vrijdag 21 en 28 december schakelt Koksijde een pendeldienst in voor de senioren van Sint-Idesbald. Zo kunnen oudere mensen naar de geldautomaat in Koksijde, want in Sint-Idesbald kan je geen geld meer uit de muur halen.

Het gaat om een klein taxibusje met zeven plaatsen die als proef twee vrijdagen tussen 9.30 en 12.30 uur de baan op gaat. Er is een opstapplaats aan de Kerkepannezaal en één aan het toerismekantoor in Sint-Idesbald. Het eindstation is het gemeentehuis in Koksijde. De senioren kunnen ondertussen ook naar de wekelijkse marktdag. De gemeente lanceert die dienst omdat er in Sint-Idesbald geen geldautomaten meer zijn. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) onderlijnt dat er overleg is met een financiële instelling zodat er opnieuw een automaat kan komen in dat Koksijdse dorp, maar in afwachting zou de pendeldienst soelaas moeten brengen.