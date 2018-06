Gemeente huldigt jonge pianist Long Dieusaert (16) 15 juni 2018

De gemeente heeft pianist Long Dieusaert (16) in de bloemen gezet omdat hij in zijn leeftijdscategorie de internationale pianowedstrijd Triomph de l'Art heeft gewonnen. Hij studeert nu al aan het conservatorium in Antwerpen. Amper 7 jaar was Long toen hij zonder fouten stukjes van Bach kon spelen.





(GUS)