Geen straf na vandalisme uit liefdesverdriet 20 juli 2018

Een 29-jarige man uit Oostduinkerke heeft de gunst van de opschorting gekregen omdat hij uit liefdesverdriet de auto van zijn ex beschadigde. Begin dit jaar gingen E.S. en zijn vriendin uit elkaar. Dat gebeurde naar verluidt in een goeie verstandhouding maar de vrouw wees wel een vraag tot een nieuw gesprek af. Uit liefdesverdriet sprong E.S. daarop op zijn bromfiets en stampte hij in het passeren de zijspiegel af van de Fiat 500 van de vrouw. Die kon in de garage evenwel snel en kostenvrij hersteld worden.





"Het gaat om een kwajongensstreek uit verdriet vanwege een jongen die zich enorm schaamt om wat hij deed. Aangezien er geen schade was, is er eigenlijk ook geen sprake van vandalisme", sprak zijn advocaat. (JHM)