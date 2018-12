Gebroken arm na ongeval Bart Boterman

10 december 2018

18u04

Op het kruispunt van de Lejeunelaan en de Koninklijke Baan in Koksijde is maandag rond het middaguur een ongeval gebeurd tussen een motorfiets en een personenwagen. De 52-jarige bestuurster van de motorfiets kwam uit de Lejeunelaan en knalde op de rechterflank van het voertuig, dat werd bestuurd door een 65-jarige man. De vrouw uit Koksijde brak haar arm en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt nog wie er in fout was.