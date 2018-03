Gaslek bij werken 28 maart 2018

02u41 0

In het Prins Albertplein in Koksijde was er gistermorgen rond 9 uur een gaslek. Een middendrukleiding werd beschadigd bij wegenwerken. Even werd gedacht aan een evacuatie van de omgeving, maar dat bleek niet nodig, aangezien de wind het vrijgekomen gas richting zee blies. Wel werd aan passanten gevraagd het plein te verlaten en droeg de politie de buurtbewoners op ramen en deuren dicht te houden. Rond 10.20 uur was het gaslek gedicht. (BBO)