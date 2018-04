Garnaalvisser voor één dag 20 april 2018

Altijd al gedroomd om een dag in het kielzog van de enige, echte, Oostduinkerkse garnaalvissers te varen? Dan moet je meedoen aan de fotowedstrijd.





Neem een kiekje waarop een duidelijke link naar de garnaal of de garnaalvisserij te zien is. Die stuur je voor eind mei met je persoonlijke gegevens naar zomeractie@koksijde.be. Alle foto's zijn de eerste helft van juni te zien op de Facebookpagina van de gemeente Koksijde. Wie de meeste likes verzamelt, mag mee met een garnaalvisser. Je vertrekt van bij het huis van een garnaalvisser in een echt visserspak.





Met paard en kar trek je naar het strand om daar alles in gereedheid te brengen. Met een beetje geluk kom je met een net vol garnalen uit de zee. Wie naast het net vist, kan nog altijd één van de vele demonstraties meepikken. De eerstvolgende staat genoteerd op 10 mei om 15 uur. Info: www.visitkoksijde.be. (GUS)