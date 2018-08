Friteuse vat vuur in keuken Chalet des Bains 13 augustus 2018

Langs de Zeelaan is zaterdagmiddag brand ontstaan in de keuken van restaurant Chalet des Bains. Om 11.15 uur vatte een friteuse vuur. Het keukenpersoneel kon de vlammen afdekken met een branddeken, maar makkelijk was dat niet. Brandweerkapitein Michel Willaert was toevallig in de buurt en schoot meteen te hulp. Hij kon de friteuse volledig afdekken en zo voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Samen met zijn opgetrommelde collega's trok hij de oververhitte frietpot naar buiten om verder te blussen. De keuken liep geen schade op, de zaak kon open blijven. De Zeelaan was wel een tijdlang afgesloten. (SDVO)