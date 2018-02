Frederic Devos vlogt over Koksijdse schuldenberg 15 februari 2018

De eerste vlog die Frederic Devos (LB) van Koksijde lanceerde op zijn Facebookpagina groeide in een paar dagen tijd een succes, met 7.000 weergaven. Er komt dan ook een vervolg. "Ik debuteerde met een video op Facebook over de Koksijdse schuldenberg van om en bij de 100 miljoen euro. Ik maak duidelijk dat we ook veel inkomsten hebben door onze goudhaantjes, de welstellende tweedeverblijvers. Met pen en papier en een simpele taal probeer ik die boodschap over te brengen en dat lukt, als ik zie hoeveel duizenden mensen, vooral Koksijdenaren, het filmpje al bekeken hebben. In de tweede aflevering ga ik de fiscale toer op en verduidelijk ik dat de gemeente het vermogen belast en niet de arbeid. Politieke campagnes verplaatsen zich van de Dorpsstraat naar de sociale media en daarop pikken we in met de Lijst van de Burgemeester, waarvan ik fractieleider ben. Bedoeling is dat we de items volgens thema's opvoeren. Naar de gemeenteraadsverkiezingen toe, zullen we steeds meer hete verkiezingshangijzers toelichten online. Maar we trekken ook de straat op om campagne te voeren." (GUS)