Frédéric Devos legt eed af met de ‘Vulcan Salute’ van Spock uit Star Trek GUS

10 januari 2019

13u18 0 Koksijde En de prijs voor origineelste eedaflegging in Koksijde gaat naar raadslid Frédéric Devos (LB). Hij stak niet de gebruikelijke twee vingers in de lucht maar deed de ‘Vulcan Salute’ van Spock uit Star Trek.

Star Trek-fans zullen de groet ongetwijfeld kennen. De wijs- en middenvinger aan één zijde samen, de pink en ringvinger samen aan de andere kant. Niet zo simpel maar mits wat oefening wel haalbaar. Frédéric Devos uit Koksijde kan de ‘Vulcan Salute’ en dat demonstreerde hij tijdens zijn eedaflegging. “Die groet deed Spock uit Star Trek terwijl hij zei ‘live long and prosper’. ‘Leef lang en voorspoedig’ leek me wel een juiste leuze om het nieuwe jaar mee te starten. Star Trek roept nostalgie op. Ik keek daar als kleine ventje graag naar maar vond Spock eigenlijk maar een rare kwast. Ongetwijfeld zullen een aantal Koksijdenaars dat ook van mij vinden dus klopt het plaatje.” Frédéric Devos (45) volgt de plaatselijke politiek al jaren. Hij was eerst bestuurslid bij de liberalen en later voorzitter van Jong VLD. Sinds 2000 zetelt hij in de gemeenteraad. Van 2006 tot 2012 was hij schepen. Deze legislatuur gewoon raadslid in de meerderheid gevormd door de Lijst Burgemeester en sp.a.