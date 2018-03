Fransman niet uitgeleverd noch berecht in ons land na dodelijke crash 08 maart 2018

De 24-jarige man uit Duinkerke die vrijdagnacht vluchtte na een dodelijke crash langs de E40 in Oostduinkerke, zal toch niet worden uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigt procureur Filiep Jodts van het parket van Veurne. Hoewel de verhakkelde wagen in de sloot pas rond 7.30 uur werd opgemerkt door een brandweerman die voorbijreed, vond de crash al rond 3.15 uur plaats. De passagier (20) kwam om het leven en de bestuurder, nochtans een vriend van de passagier, vluchtte weg. Naar eigen zeggen wandelde de man 20 kilometer naar huis. Zaterdag gaf hij zich toch aan in het Franse Duinkerke. "De verdachte wordt er momenteel vastgehouden om verhoord te worden voor drugsfeiten. De uitlevering zou nog maanden duren en bovendien zijn zowel dader als slachtoffer afkomstig uit Frankrijk. In overleg met het Franse parket en de Franse onderzoeksrechter is beslist dat de man ook voor de dodelijke crash en het vluchtmisdrijf in Frankrijk zal vervolgd worden, onder de Belgische wetgeving", aldus Jodts. (BBO)