Foto's zoeken op begraafplaats 25 mei 2018

Koksijde zet het funeraire erfgoed op een bijzondere manier in de kijker. De gemeente werkte namelijk twee interactieve fotozoektochten voor het gezin uit. Download vanaf zaterdag de erfgoedwandeling en ga op speurtocht op het kerkhof in Koksijde en de begraafplaats in Oostduinkerke. De gids vertelt op kindermaat over de symbolen die je bij sommige graven ziet. Nu zondag is er een rondleiding gepland om 10.30 uur op het kerkhof in de Kerkstraat in Koksijde. Inschrijven via cultuur@koksijde.be. (GUS)