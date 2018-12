Fontein verdwijnt bij De Poort op rotonde in Zeelaan Koksijde-Bad GUS

17 december 2018

08u16 0 Koksijde De gemeente Koksijde zal De Poort op de rotonde bij de Zeelaan in Koksijde-Bad renoveren. De fonteinen verdwijnen, groen komt in de plaats.

De fontein op die rotonde werkte al lange tijd met een ernstig waterverlies en was daarom ook buiten dienst. Bovendien was het onveilig omdat enkele delen van de constructie los kwamen. “We zullen De Poort heropbouwen maar de fontein verdwijnt. We kiezen voor groen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Schepen van Middenstand Dorine Geersens (LB) onderlijnt dat de handelaars van Koksijde-Bad voor het behoud van De Poort zijn. Dat betwist raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit). “We stemmen tegen de renovatie omdat de kost van 435.000 euro veel te hoog is. De meeste mensen zijn tegen De Poort in de volksmond beter bekend als ‘de carwash’. Dat bleek uit een rondvraag die onze partij organiseerde tijdens zijn verkiezingscampagne. De gemeente zou beter eerst eens luisteren naar zijn mensen vooraleer zo’n investering te doen. Meer dan twee jaar staat die fontein er bouwvallig bij. Een schande voor onze gemeente.” Jan Loones (N-VA) juichte de renovatie tijdens zijn laatste gemeenteraad wel toe. “Hij ziet die canvas als een verbinding tussen Koksijde-Bad en -Dorp.”