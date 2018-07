Flessentrekster verlaat B&B zonder betalen 26 juli 2018

Een vrouw maakte zich gisteren schuldig aan flessentrekkerij na een overnachting in B&B Villa Maxim in de Overwinningslaan in Koksijde. Volgens de politie kon de vrouw na het ontbijt 's morgens de rekening van 105 euro niet betalen. Ze gaf de sleutel terug aan de eigenares en vertrok met haar wagen. De politie is in het bezit van de nummerplaat en achterhaalde de identiteit van de vrouw. Die maakte zich bij de B&B bekend als Sabine, maar het is niet duidelijk of dat echt haar voornaam is. (BBO)