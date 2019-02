Fles wijn gestolen uit woede voor mislukte wisseltrucs JHM

08 februari 2019

11u28 0 Koksijde Een Roemeens koppel staat terecht omdat ze uit wraak voor twee mislukte wisseltrucs dan maar een fles wijn stalen.

Constantin en Loredana T. probeerden op 18 augustus 2017 in Oostduinkerke met de zogeheten wisseltruc vals geld te wisselen bij enkele handelaars. Ze probeerden hun slag te slaan bij een bakkerij en in restaurant De Mikke, maar omdat er toen een plaag was, waren de handelaars op hun hoede. Beide pogingen mislukten, waarop ze het nog eens probeerden in de Spar. Toen ook dat mislukte, stalen ze uit woede snel een fles wijn die ze onder een jas verstopten. Maar ook deze keer werd het duo betrapt. Ze riskeren nu elk 12 maanden cel en een geldboete. Constantin T. riskeert zo ook hier een strafblad, nadat hij al gekend is in Roemenië, Duitsland, Engeland, Denemarken en Oostenrijk. Vonnis op 22 maart.