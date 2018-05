Flatgebouw ontruimd door gaslek op Zeedijk 11 mei 2018

Op de Zeedijk in Koksijde is woensdag rond 9.30 uur een gaslek ontstaan bij graafwerken door een wegenbouwfirma, ter hoogte van het Zavelplein. Een middendrukleiding raakte beschadigd door een kraan. Politie en brandweer gingen onmiddellijk ter plaatse. "Uit voorzorg werd het dichtbijgelegen appartementsgebouw ontruimd. Het ging om zes mensen uit Residentie Greenwich. Ze werden ondergebracht in het cultureel centrum nabij het gemeentehuis", zegt Isabelle Deshayes van de dienst Communicatie van Koksijde. De politie stelde een ruime perimeter in om verder gevaar te voorkomen. Technici van Eandis slaagden er rond 11 uur in om de gastoevoer af te sluiten, zodat de situatie normaal werd en de bewoners naar huis konden. (BBO)