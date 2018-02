Fikse straf voor dronken DJ 22 februari 2018

Een vrouwelijke DJ moet een werkstraf van 150 uren vervullen nadat ze betrapt werd op rijden onder invloed. J.D. kreeg daarnaast ook 6 maanden rijverbod, waarvan 3 met uitstel, moet haar rijbewijs opnieuw afleggen en slagen in een medische en psychologische proef. De straf is zo zwaar omdat het niet de eerste maal is dat J.D. betrapt werd.





Op 5 februari vorig jaar keerden zij en haar vriendin L.D. terug van een feestje waar J.D. muziek had gedraaid. Eigenlijk zou L.D. rijden, maar ze had veel gedronken en gaf haar sleutels aan J.D., die betrapt werd met anderhalve promille. L.D. kreeg 400 euro boete omdat ze haar sleutels had overhandigd aan iemand die gedronken had. (JHM)