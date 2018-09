Fietsster lichtgewond JELLE HOUWEN

04 september 2018

In de Kursaallaan in Koksijde is een fietsster zondagavond aangereden door een automobilist. De 70-jarige vrouw uit Nederland was in de kuststad op vakantie en kwam uit de Vlaanderenstraat gereden. Toen ze de Kursaallaan wou inslaan werd ze vooraan aangereden door een 31-jarige Fransman in een Mercedes Vito. Een omstaander belde door dat de situatie ernstig was en een MUG-diens ter plaatse moest komen maar de verwondingen van de Nederlandse vrouw vielen mee. Ze raakte uiteindelijk slechts lichtgewond.