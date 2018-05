Fietsers baas in Karthuizerstraat 30 mei 2018

De Karthuizerstraat in Oostduinkerke is sinds kort een fietsstraat. Dat betekent dat de automobilist de fietser niet mag inhalen. De maximale snelheid is dertig kilometer per uur. De fietser mag de helft van de rijweg innemen. Ook de Doornpannestraat en een stuk van de Guldenzandstraat doen al een tijdje dienst als fietsstraat. Daarnaast investeerde de gemeente in nieuwe elektrische laadpalen op het Fabiolaplein in Oostduinkerke en het Lucionplein in Sint-Idesbald. Per laadpaal zijn er twee parkeerplaatsen. (GUS)