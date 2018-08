Fietser met hoofdwonde 18 augustus 2018

02u44 0

In de Polderstraat in Oostduinkerke is donderdag rond 18.50 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. De 58-jarige man uit Herne liep een snijwonde aan het hoofd op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Veurne gebracht. (BBO)