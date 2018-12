Fietscontroles in de westkust: 39% niet in orde, 18% zonder verlichting BBO

05 december 2018

17u06 2 Koksijde De politiezone Westkust (Koksijde, De Panne en Nieuwpoort) heeft de afgelopen twee maanden in totaal 400 fietsers gecontroleerd in het kader van de provinciale campagne ‘Veilig Fietsen’. De tussentijdse resultaten daarvan zijn recent bekendgemaakt en best opvallend.

“Van de 400 gecontroleerde fietsen waren er 155 niet in orde met de technische voorschriften. Dat komt neer op 39 procent en is een teleurstellend hoog aantal”, zegt woordvoerster van politiezone Westkust Ine Deburchgraeve. “Ook fietsverlichting blijft ook een heikel punt. 70 fietsers oftewel 18 procent hadden geen wettelijk verplichte verlichting. We betreuren deze resultaten, want in orde zijn met je fiets is immers van levensbelang. Een goed onderhouden fiets met correcte fietsverlichting, kennis van de wegcode en aandacht voor je eigen gedrag in het verkeer kunnen het verschil maken”, aldus Deburchgraeve.

De controles gaan nog door tot 28 februari.