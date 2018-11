Familie overleden bewoners schenkt BeleefTV aan Dunecluze 10 november 2018

Alex Mattelaer en zijn echtgenote hebben aan de directie en het ergoteam van het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde een beleefTV geschonken. "We zijn heel erg tevreden over de goede zorgen voor onze ouders", reageert Alex. Zijn vader Jozef (97) overleed vorig jaar en zijn moeder Agnes (94) in 2016. Ze woonden allebei een paar jaar in Dunecluze en verbleven op de afdeling met mensen die lijden aan dementie. "We hebben BeleefTV al eens een maand mogen testen en door de erfenis konden we het nuttige toestel aankopen", zegt directeur Jan Nagels. "Het kost ongeveer 12.000 euro en is een iPad ingewerkt in een tafel die op wielen staat. Je kan het scherm ook rechtzetten om te gebruiken als televisie. BeleefTV is een interactieve speeltafel die het contact tussen de bewoners bevordert. De tv kan dienen als jukebox of ze kunnen er samen spelletjes op spelen." Het team van Dunecluze is de familie Mattelaer zeer dankbaar. "Het is uitzonderlijk dat we zo'n erfenis krijgen." (GUS)