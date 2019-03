Familie Carpentier uit Koksijde organiseert op 30 maart benefietoptreden voor de MUG-heli Bedankt voor alle medische zorgen GUS

08 maart 2019

11u11 0 Koksijde De familie Carpentier uit Koksijde heeft al veel woelige, medische wateren doorzwommen. Dochter Elise kreeg na de geboorte een hersenbloeding waardoor ze fysiek en mentaal een grote achterstand heeft. Vader Gino vocht zeven jaar geleden met succes tegen botkanker. Om de medische wereld te bedanken voor alle goede zorgen organiseert het gezin op 30 maart een benefietconcert in Koksijde.

Dertien jaar zijn ze, de tweelingzussen Eline en Elise. Twee handen op één buik en daar zijn hun ouders Heidi Deschryver (42) en Gino Carpentier (44) blij om. Vorig jaar organiseerde Eline nog een verrassing voor haar zus via het VTM-programma ‘De Wensboom’. “Op 7 oktober 2005 beviel Heidi van een eeneiige tweeling na 32 weken zwangerschap”, vertelt Gino. “In de couveuse lagen twee gezonde meisjes. Vier dagen later kreeg Elise een hersenbloeding en volgde een spoedoperatie. Het zou ons leven voorgoed veranderen. We waren blij dat ze het overleefde en we samen naar huis konden. Sindsdien zijn we een hecht gezin met mama Heidi als sterke vrouw. Ik bewonder ook Eline voor haar begrip want vaak kwam ze op de tweede plaats door de vele zorgen om Elise. Ze is als een tweede moeder voor haar zus. Van puberstreken is er geen sprake. We hebben het getroffen met twee zo’n schatten.” Ook Gino bleef niet gespaard. “In 2012 kreeg ik de diagnose van botkanker. Acht maanden was ik buiten strijd. Vandaag hebben we ons leven terug op de rails. Ik werk bij De Watergroep. Heidi gaf haar job bij de gemeenteschool in Koksijde op om te kunnen zorgen voor onze dochter. Ze is nu onthaalmoeder thuis.”

Paul Bruna

Wie een belangrijke rol speelt in het leven van de familie Carpentier is de Middelkerkse zanger Paul Bruna. “Zijn eerste optreden was zo indrukwekkend dat we een band voor het leven hebben”, zegt Gino. “Hoewel Elise niet zo mobiel is en verstandelijk op het niveau van een zevenjarige zit, slaagde ze er toch in op het podium te klauteren. Paul was zo lief voor haar. Sindsdien volgen we hem op de voet. ‘Sweet Caroline’ is hun liedje. Als dat door de boxen knalt, is Elise niet te houden en zingt ze uit volle borst mee met Paul. We zetten ons ook in voor zijn fanclub. Elise wordt smalend de voorzitster genoemd.”

Er zijn twee redenen waarom het gezin eind deze maand een benefietconcert organiseert. “We willen er Paul Bruna mee bedanken door hem een ereplaats te geven op de affiche. Wat hij voor ons gezin betekent, is niet te omschrijven. Daarnaast hopen we een mooie cheque te kunnen geven aan het team van de MUG-heli. Zelf hebben we gelukkig nog nooit een beroep moeten doen op die dienst maar wel al veel op de medische sector. Dit is onze manier om al die artsen en verpleegkundigen te bedanken. De MUG heeft nood aan budget en kan een mensenleven redden. Gezondheid is iets wat iedereen aanbelangt.”

Concreet: het concert vindt op 30 maart om 14.30 uur plaats in de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde. Het showorkest de Forever Band begeleidt Paul Bruna. Zangeres Mieke D. en showkorps El Fuerte vervolledigen het podium. Het gezin Carpentier kan rekenen op de steun van de gemeente en talrijke sponsors. Een ticket kost 20 euro en bestel je bij de toeristische dienst van Koksijde