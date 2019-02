Er komt een hondenloopweide in Koksijde GUS

01 februari 2019

07u15 0 Koksijde Oppositieraadslid Peter Hillewaere (N-VA) suggereerde in de Koksijdse gemeenteraad om een hondenloopweide in te richten bij het containerpark in Koksijde of bij het voetbalveld in de Hazebeekstraat in Oostduinkerke. Schepen van Dierenwelzijn Dorine Geersens (LB) heeft al een oplossing klaar.

“Er is geen enkele plaats in Koksijde waar honden los mogen lopen. Zelfs niet op het strand”, stelt Peter Hillewaere. “In De Panne zijn er bepaalde zones waar honden wel mogen vrij rennen, dat zou in onze gemeente toch ook moeten kunnen. Daarenboven pleit ik voor een hondenloopweide. Ik denk aan het terrein bij het containerpark in Koksijde of dat in de Hazebeekstraat.” Schepen Dorine Geersens is al bezig met het voorstel. “Aanvankelijk wilden we dat doen bij het oud-munitiedepot maar we beseffen dat een hondenloopweide het beste kan in de dorpskern. Het is namelijk een ontmoetingsplek voor honden en hun baasjes. We schuiven het terrein bij de buitenschoolse kinderopvang in Oostduinkerke naar voor maar zullen ook de twee voorstellen van N-VA mee onderzoeken. We beslissen binnenkort waar we het zullen realiseren. Een grote kost wordt dit niet. Het belangrijkste is een degelijke omheining.”