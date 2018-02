Enige frituur in Koksijde-Dorp staat over te nemen 03 februari 2018

03u17 0 Koksijde Frituur Bonbini van paardenvissers Chris Vermote (42) en Nele Bekaert (34) in de Zeelaan 58 staat over te nemen.

"We hebben dat ruim dertien jaar met veel plezier gedaan maar willen nu meer tijd voor onze drie kinderen Arne (10) en de tweelingzussen Leen en Lien, beide zeven", reageert Nele Bekaert, tot nu toe de enige, vrouwelijke paardenvisser van Oostduinkerke. "Daarnaast groeit onze passie voor de paardenvisserij. We willen vaker naar zee maar met een frituur ligt dat wat moeilijk. Zelf werk ik al voltijds als verpleegkundige in het woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne. Van zodra de zaak is overgenomen, zal ook Chris werk zoeken. Tot zo lang blijven we uiteraard open." Bij de frituur is ook een woonst. Bonbini, de enige frituur in Koksijde-Dorp, is donder- en zondag gesloten.





Op andere dagen is het open van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur. (GUS)