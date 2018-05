Energievriendelijke gebouwen 29 mei 2018

N-VA Koksijde zet in zijn verkiezingscampagne in op een energievriendelijk beleid en de gemeente moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven, vindt lijsttrekker Sander Loones. "Alle gemeentegebouwen moeten geïsoleerd zijn en dubbele glas hebben. Omdat niet alle inwoners een dak hebben dat geschikt is voor zonnepanelen moet de gemeente een aantal daken ter beschikking stellen waarin coöperaties kunnen investeren in zonne-energie. Kleine windmolens op industrie- en landbouwterreinen moeten kunnen. Pas wanneer de luchtmachtbasis verhuist, zijn grote windturbines langs de snelweg mogelijk." (GUS)