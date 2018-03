En wat ziet u in blinkende bal voor gemeentehuis? 17 maart 2018

Het Koksijdse gemeentehuis krijgt dankzij het kunstevenement Beaufort een nieuwe dimensie.





Een beeldhouwwerk voor het gemeentehuis ziet er, net zoals de raadszaal in het gebouw zelf, uit als een grote bal. Die is opgebouwd uit een heleboel glanzende objecten. De creatie van Ryan Gander heet dan ook 'Really shiny things that don't really mean anything'. "Dit werk moet uitgroeien tot een icoon", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB), die bijzonder tevreden is. Cultuurschepen Rita Gantois (N-VA) omschrijft het als verrassend en uitdagend. "Het maakt me vooral blij. Elke bezoeker zal er iets anders in zien."





De zesde editie van Beaufort loopt van 30 maart tot eind september onder leiding van curator Heidi Ballet. Alleen Blankenberge doet niet mee. Op 26 maart wordt het evenement officieel voorgesteld, maar op www.beaufort2018.be krijg je nu al een voorsmaakje. (GUS)