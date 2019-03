Eigenaar vindt geparkeerde wagen bekrast terug MMB

16 maart 2019

15u40 0 Koksijde Langs de Gouden Vlieslaan in Koksijde trof een bestuurder zaterdagmiddag zijn auto beschadigd terug.

De man had het voertuig langs de kant van de weg geparkeerd. Toen hij deze namiddag terugkeerde, was de volledige rechterkant van de wagen bekrast. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. Van de dader is voorlopig geen spoor.