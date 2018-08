Eerste street hockey experience in Koksijde 27 augustus 2018

Hoogtepunt tijdens de eerste editie van de street hockey experience op het Theaterplein Koksijde was ongetwijfeld de signeersessie door Vincent Vanasch, de keeper van de Red Lions.





De hockeysport zit in de lift. Dat merken ze ook bij de hockeyclub Sporkin Westkust. "Onze werking startte vier jaar geleden met 40 leden en vandaag hebben we er al 110. Het was de Vlaamse hockeyliga die een oproep lanceerde voor de street hockey experience en wij tekenden daarop graag in", reageert voorzitster Nathalie Jacob. "De sporters speelden in teams van drie tegen drie op een veld van 12 op 7 meter. De wedstrijdjes duurden telkens een kwartier, maar waren wel bijzonder intensief. Naast onze leden kwamen er ook van de clubs uit Oostende en Ieper. Op 2 september plannen we op het kunstgrasveld in de Noordstraat in Veurne een opendeur tussen 9.30 en 13 uur. De jeugd vindt vlot de weg naar onze vereniging, maar ook volwassenen zijn meer dan welkom." Ondertussen kijkt de club vol ongeduld uit naar zijn gloednieuwe veld waarin het gemeentebestuur naar schatting 1,8 miljoen euro zal investeren. "In september komt het nog eens aan bod op het schepencollege. We hopen dat het speelklaar zal zijn tegen september volgend jaar", zegt Nathalie daarover. Het hockeyveld zal voldoen aan alle normen, zodat ook de nationale ploeg er wedstrijden kan op spelen. (GUS)