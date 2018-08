Eerste poging tot carjacking in vier jaar tijd 01 augustus 2018

02u48 0

De mislukte poging van enkele dieven die met geweld een Mercedes SUV wilden stelen maandagochtend in de Bitterzoetlaan in Oostduinkerke, is de eerste carjacking, of poging tot, in politiezone Westkust in 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone, waaruit verder nog af te leiden valt dat ook de criminaliteitscijfers voor andere feiten daalde. Zo werd er in vier jaar tijd ook maar 1 homejacking geregistreerd, vorig jaar. Sinds 2014 werd er twee ramkraken geteld en vonden er 13 gewapende diefstallen plaats. Maar het gros van die feiten, tien in totaal, vonden plaats voor 2016. Ook het aantal diefstallen in woningen daalde gevoelig van 104 in het jaar 2014 tot 45 vorig jaar. Volgens de politie toont dit aan dat de grenscriminaliteit absoluut geen opmars kent. "De heropflakkering van de periode 2015-2016 werd teruggedrongen", klinkt het bij Westkust. "Er werd zwaar ingezet op politiepatrouilles op straat, in een Franco-Belge verbindingsofficier en een snel responsteam met een forse uitbreiding van de laatste spitstechnologie van nummerplaatherkenning. Deze technologie leest ook het type, kleur, model en volume van voertuigen en ondersteunt de proactieve werking en reactieve opsporing door de recherche." De politie besluit dat er geen reden is voor een verhoogd onveiligheidsgevoel. De daders van de feiten in de Bitterzoetlaan vluchtten met een kleine Franse wagen en zijn nog spoorloos. (JHM)